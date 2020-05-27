(Geniş Haber) (Ek fotoğraflarla) Kısıtlama sonrası alışveriş merkezine koştular: Uzun kuyruklar... - Son Dakika

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt 'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin önünde oluşan uzun kuyruklar havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından bugün alışveriş merkezleri tekrar açıldı. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

ÇOCUKLAR ALIŞVERİŞ MERKEZİNE ALINMADI

Öte yandan bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş grubu bazı çocuklar da aileleriyle birlikte alışveriş merkezine geldi. Ancak polis ekipleri çocukların alışveriş merkezine girişlerine izin vermedi. Bunun üzerine bazı aileler çocukları ile birlikte geri dönerken, bazıları ise çocuklarını dışarıda bırakıp işlerini halletmek için alışveriş merkezine girdi. Alışveriş merkezine giren annesini dışarıda bekleyen Bitah Farşofeziya geçen hafta alışveriş merkezine girdiklerini ancak bu sefer içeri alınmadığını söyleyerek, "Çok girmek istiyordum. Eşyaları değiştirecektik. Bugün içeri girmedik. Annem alışveriş yapacak, biz eve gideceğiz" dedi.

Çocukları ile birlikte dışarıda bekleyen Fatih Cengiz ise, "Bugün çocukların gezmesi var diye geldik ama çocukları almadılar. Denetim böyle bir şey, saygı göstereceğiz. Hanım içeri girdi, alışveriş yapacak. Biz de dışarıda bekliyoruz" dedi.

- İstanbul