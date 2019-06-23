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(Geniş haber) Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

58 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda oyunu kullandı.

(Geniş haber) Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu  eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda oyunu kullandı. 

İmamoğlu oyunu 1382 nolu sandıkta kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.  İmamoğlu, " Türkiye'miz adına, İstanbul'umuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil. Aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme günüdür. Tamir etme sandığıdır. O bakımdan hem demokrasimiz adına hem İstanbulumuz adına hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına halkımız hak, hukuk, adalet duygularıyla, vicdanlarıyla en doğru kararı vereceklerdir. Dolayısıyla şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak" dedi.

Bir gazetecinin,  Binali Yıldırım'ın "Bilerek bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplerimize bir yanlış yaptıysak haksızlık yaptıysak helallik istiyorum" sözlerini hatırlatması üzerine İmamoğlu, "Bu temenniler güzel. Ben de meydanlarda aynı temennileri dile getirdim. Güzel ama keşke seçimlerde 'her yol mubahtır' anlayışıyla değil de millete yüzünü dönerek, milletin çıkarına cümleler kurarak ve seçim için, oy için her şeyi söylemek her şeyi yapmak değil, güzel cümlelerle milletimize moral veren, şehrine gelecek adına umut veren cümlelerle seçim yaşasak.  Tahmin ediyorum bu seçim birçok yönüyle bundan sonraki seçimlerin stratejilerine katkı sunacak. O bakımdan elbette helalleşelim. Herkes hakkını helal etsin. Ama bundan sonra da bu hataları yapmayalım. Çok güzel bir netice bekliyorum" diye konuştu.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:35 Kaynak: DHA
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