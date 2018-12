Geniş Haber) - Erdoğan: Önümüzdeki Dönemde Ekonomide Çok Güçlü Bir Yükseliş Olacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "2002'de yola çıktığımızda 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu an 170 milyar dolara geldik" dedi."8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport ile önünü açtık. Pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. İhracatçılarımıza 2 milyar sadece geçen sene destek verdik. Son 16 yılda 201 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımın üzerine ulaştıkö diyen Erdoğan, "Finansal piyasalar ve beklentilerdeki bu düzenleme ile önümüzdeki dönemde ekonomide çok güçlü bir yükseliş olacaktır" dedi.DEİK İHRACATCILARIN LOKOMOTİFİ HALİNE GELDİ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuştu. Beşiktaş 'ta bir otelde yapılan genel kurula Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan , Hazine ve Maliye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal , DEİK Başkanı Nail Olpak ve yöneticileri ile çok sayıda iş dünyasından yönetici katıldı. Genel Kurulda konuşan Erdoğan, "Dünyanın ciddi değişimler geçirdiği dönemde DEİK'in ihracatçıların lokomotifi haline geldiği görüyoruz. DEİK'in başarısını ve yakaladığı ivmeyi çok daha yükseklere çıkaracağına inanıyorum. Sizlerden Türkiye 'nin ekonomik gücünü tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. DEİK, iş dünyamıza yol çizecektir. DEİK dış ekonomik ilişkilere ait stratejiler hakkında raporlar üretmeli ve uygulamasını sağlamalıdır. Bu yönde yapılan çalışmalarda da her zaman sizlerin yanında olacağım. DEİK'in çalışmalarına biz hep önem verdik. Gittiğimiz her yere DEİK'i de davet ederek iş adamları arasında köprü kurduk. Son dönemde atılan adımlar DEİK'i daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir yapıya kavuşturmuştur. 2002'de yola çıktığımızda 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu an 170 milyar dolara geldik. Ama bunları muhalefetin başı bilmez, anlamaz" ifadelerini kullandı.16 YILDA 201 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE DOĞRUDAN YATIRIM YAPTIKErdoğan, "8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport ile önünü açtık. Pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. İhracatçılarımıza 2 milyar sadece geçen sene destek verdik. Son 16 yılda 201 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımın üzerine ulaştık. İş adamlarına yurt dışında heyecan ve girişimci ruhunu aşılayalım istiyoruz. Devlet ve hükümet başkanlarını da ülkemizde ağırlıyoruz. İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani ile Çankaya Köşkü 'nde iş adamlarımızı bir araya getirdik. Yürürlüğe koyduğumuz düzenlemeyle 8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı getirerek, pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. Yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Pakistan 'dan Kuveyt 'e birçok güvenlik araçlarını Türkler yapıyor. 'Made in Turkey' damgalı ürünle karşılaşıyor, Türk başarı hikayesi dinliyoruz. Türk şirketlerimiz iş adamlarımız bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Görüştüğümüz her devlet adamı Türk yatırımcıların başarısından bahsediyor. Yabancı şirketlerin sürüncemedeki projelerini Türk firmaları üstleniyor ve hızlı bir şekilde teslim ediyor. Ben sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. " dedi.ENDONEZYA'YA BAŞSAĞLIĞIEndonezya'daki tsunamiye de değinen Erdoğan "Endonezya'daki tsunamide kardeşlerimiz öldü. Tüm Endonezya halkına Türk halkı olarak baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda Pakistan'a MİLGEM projesini ihraç ettik. Teslimatı yapılacak. 1 milyar doların üzerinde bir proje. Güney Afrika 'da insanlar Türklerin yaptığı ev eşyalarını yaptığı, dolapları kullandığını görüyoruz." dedi.BURAYI FRANSA, HOLLANDA ZANNETTİLER, YANILDILARCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:"Gezi Parkı'ndaki 12 ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonomimiz hedef alındı. Burayı Fransa Hollanda zannettiler, yanıldılar. Sen belki Bakırköy Belediyesi'ne sığınırsın ama biz milletimizle omuz omuza durur, terör eylemini darbe eylemini pes ettiririz. Esnafımızın dükkanlarını yağmaladılar, polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yakıp yıktılar. Sen ana muhalefetin başında olsan ne yazar. İstanbul'da başbakanlık ofisini bombalamaya gelenleri savunan iş makineleriyle yollarımızı bozanlar, bunlarla beraber olanlar bu milleti sevenler olabilir mi? Güney Doğu "da o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da odur. Hiçbir farkı yoktur. Hem ana muhalefet hem de uluslararası bazı kuruluşlar tarafından kışkırtıldı. Beni ipe götüreceklermiş, bunu sanatçı müsveddeleri yapacakmış, senin her yerin sanatçı olsa ne yazar? Beni ipe götürecekmiş, senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarımız: Biz bunların bedelini ödemeye hazırız. Bunlar sanatçı müsveddeleri. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi yargıya git. Bunlar yargıda bedelini ödeyecek. Paris 'teki gösterilere laf etmeyenler, polisimizi orantısız güçle suçluyorlardı. Milletimizle, STK 'larımızla el ele verdik püskürttük. 17-25 Aralık 'ta da gördük, sonra 15 Temmuz o gece milli irade zaferine imza attık."SSK'YI BATIRAN BU ADAM BİZE DERS VERMEYE KALKTIErdoğan, "Milletimize 2'inci İstiklal zaferi yaşatan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 24 Haziran'ın seçim zaferimizin hemen akabinde döviz kurundaki saldırıların diğerlerinden farkı yoktur. Tıpkı Gezi Parkı, çukur eylemleri, 15 Temmuz'dan farkı yoktur. Ana muhalefet bu süreçte kötü bir sınav verdi. Zat o dönemde milletimizin ve iş adamlarımızın moralini bozmaya çalıştı. SSK'yı batıran bu adam bir de bize ders vermeye kalktı. Senin döneminde ne halde olduğunu biliriz. Siz ölüleri bile rehine aldınız. Böyle bir SSK genel müdürlüğü yaptın, suçu o dönemin Başbakanına attı. Yalanlarına iftiralarına devam ediyor." dedi.ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE EKONOMİDE ÇOK GÜÇLÜ YÜKSELİŞ OLACAKTIR Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünde ise, "Enflasyon tüm kötü senaryoları geride bırakarak kasımda düşüşe geçti. Cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler yaşandı. Ekonomi üç ay arka arkaya cari fazla verdi. Bu süreçte ihracat ve turizm gelirlerindeki güçlü seyir büyümeyi destekledi, cari açığı azalttı. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı kasımda yüzde 95'in üzerine çıktı. Bunlar 2019'un ne olacağının en güzel haberleri. Finansal piyasalar ve beklentilerdeki bu düzenleme ile önümüzdeki dönemde ekonomide çok güçlü bir yükseliş olacaktır. Biz daima zor yolu seçtik. Son 16 yılda en büyük sermayemiz ülkemize inanmamız milletimize güvenmemiz olmuştur. Biz felaket tellallarına inat sizlere güveniyoruz. Önümüzdeki zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum." dedi.Görüntü dökümü:---------------Erdoğan'ın konuşması - İstanbul