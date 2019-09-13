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/geniş haber/ esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu

1 saat önce

ESENYURT'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu.

/geniş haber/ esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu, System.String[]
ESENYURT'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu. Çocuğun dayısı olayda kullanılan tabancayı yan binanın çatısına attığını polise itiraf etti. Başından kendisini vurarak ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Olay sabah saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi Avni Anıl Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki C.D. evde bulduğu bir tabancayla oynadığı sırada silah patladı ve küçük çocuk şakağından vurularak ağır yaralandı. Silahın patlama sesini yan odadan duyan dayı Baver T. (19), ağabeyi Ö.D. çocuğu hemen kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.
Silah sesini duyan ve aynı binada oturan komşuları, bekçi Mehmet Y. durumu polise bildirdi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayda kullanılan tabancayı aramaya başladı.  Yapılan araştırmalarda polis ekipleri, çocuğun dayısı Baver T.'nin ifadesine başvurdu. Dayı Baver T., tabancayı yeğeni yaralandıktan sonra yan binanın çatısına attığının itiraf etti. Ekipler yan binanın çatısında buldukları tabancaya incelemek üzere el koyarken dayı Baver T. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan işlem başlatıldı. Dayı Baver T. savcılığın talimatı sonrasında serbest bırakıldı. Ağır şekilde yaralanan 6 yaşındaki C.D.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Esenyurt, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
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