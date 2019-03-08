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Geniş Haber) Esenyurt'ta Lokantada Patlama: Sokak Savaş Alanına Döndü

4 dakika önce

ESENYURT'ta bir kebapçıda patlama meydana geldi.

Geniş Haber) Esenyurt'ta Lokantada Patlama: Sokak Savaş Alanına Döndü, System.String[]
ESENYURT'ta  bir kebapçıda patlama meydana geldi. Gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada sokaktaki çok sayıda bina ve araç zarar gördü. Patlama güvenlik kameralarına yansıdı. 

EV VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Patlama sabah saat 05.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 8.Sokak'taki bir kebapçıda meydana geldi. İlk belirlemelere göre iş yerinde gaz sıkışmasından kaynaklı şiddetli bir patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada şans eseri yaralanan olmazken çok sayıda bina ve iş yeriyle birlikte 5 otomobilde hasar gördü. Yan sokakta bulunan bazı iş yerlerinin camları kırıldığı, patlamanın şiddetiyle bazı moloz parçalarının binaların çatılarına fırladığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekti. Olay yerine gelen yetkililer, bina ve araçlarda hasar tespit çalışmaları yaptı.

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olayı anlatan patlamanın yaşandığı kebapçının sahibi Alibey Elitaş, "Nasıl oldu bilmiyoruz. Saat 23.00 gibi kapattık gittik. Herhangi bir sorun yok. Doğalgaz da kullanmıyoruz biz. Tüp kullanıyorum, tüplerimde dışarıda duruyor. Ne patlamış olabilir ben de bilmiyorum" dedi.  Büyük korku yaşadıklarını ve patlama sesiyle uyandıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Emine Çift ise, "Pencerelerim komple içeri girdi. Patlamanın sesiyle uyandık. Dışarıya bakayım dedim her yer toz bulutu içindeydi. Dışarıda her yer yıkık döküktü. " diye konuştu. Çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü patlama çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay yerinde polisin ardından belediye ekipleri sokakta temizlik çalışmaları yaptı.

Öte yandan savaş alanına dönen sokak havadan da görüntülendi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:40 Kaynak: DHA

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