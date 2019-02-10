Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Eylül Bebek ve Dayısı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geniş Haber) Eylül Bebek ve Dayısı Son Yolculuğuna Uğurlandı

54 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK, DHA Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler arasında bulunan 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Geniş Haber) Eylül Bebek ve Dayısı Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK, DHA 

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler arasında bulunan 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Zeytinlik Ulu Camisinde düzenlenen törene Dervişoğlu ve Aydın Aileleri'nin yanı sıra, çöken binada yakınlarını kaybeden vatandaşlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da katıldı.  Baba Kemal Aydın oğlu Melih Aydın ve torunu Eylül Dervişoğlu'nun tabutunun başında gözyaşlarıyla ağıt yaktı. 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu'nun babası da uzun süre tabuta sarılarak ağladı. Melih Aydın ve Eylül Dervişoğlu'nun cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Kartal Mezarlığı'na defnedildi

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Tabutların omuzlarda taşınarak getirilmesi 

-Tabutların başında ağlayan aile 

-Cenaze törenine katılan insanlar 

-Cenaze namazının kılınması 

-Tabutların taşınması 

-Genel ve detay

10.02.2019 - 14.05 Haber Kodu : 190210081

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:41 Kaynak: DHA

Kartal, Aydın, Eylül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum'dan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Dikkat Çeken Sözler: Deniz Kumu ile Yapılmış İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı

Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Eylül Bebek ve Dayısı Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]