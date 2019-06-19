(Geniş Haber)Fatih'te ahşap binada yangın
1 saat önce
FATİH Cerrahpaşa mahallesinde yaklaşık bir ay önce boşaltılan ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
FATİH Cerrahpaşa
mahallesinde yaklaşık bir ay önce boşaltılan ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.
Cerrahpaşa Mahallesi Samatya
Sahil Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada saat 16.30'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan iki katlı binanın yaklaşık bir ay önce yan tarafında yapılan inşaat çalışması nedeniyle zarar gördüğü ve çökme riski taşıdığı için boşaltıldığı belirtildi.
Yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınırken, binanın çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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