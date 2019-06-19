Son Dakika Haberleri: (Geniş Haber)Fatih'te ahşap binada yangın -2
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(Geniş Haber)Fatih'te ahşap binada yangın -2

55 dakika önce

FATİH Cerrahpaşa mahallesinde yaklaşık bir ay önce boşaltılan ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

(Geniş Haber)Fatih'te ahşap binada yangın -2, System.String[]
FATİH  Cerrahpaşa mahallesinde yaklaşık bir ay önce boşaltılan ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.
Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahil Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada saat 16.30'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan iki katlı binanın yaklaşık bir ay önce yan tarafında yapılan inşaat çalışması nedeniyle zarar gördüğü ve çökme riski taşıdığı için boşaltıldığı belirtildi.
Yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınırken, binanın çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
İtfaiye, Cerrahpaşa, Güncel
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