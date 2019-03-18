Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Fatih'te Otel Çatısında Yangın

Geniş Haber) Fatih'te Otel Çatısında Yangın

53 dakika önce

FATİH, bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geniş Haber) Fatih'te Otel Çatısında Yangın, System.String[]
FATİH, bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, otelde kalanlar tahliye edildi. 

Küçükayasofya Mahallesi, Su Terazisi Sokağı'nda bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven araçlarıyla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülerek, olay yerinde bir süre soğutma ve inceleme çalışması yapıldı. Bu sırada otelde kalanlar tahliye edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekletildi. Yangında mahsur kalan ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:47 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hadımköy'de 3 Katlı Fabrikada Yangın! Patlama Sesleri Duyuldu Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı Kayınpederini Tüfekle Vurarak Öldüren Damadı, Babası Jandarmaya Teslim Etti Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:40:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Fatih'te Otel Çatısında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]