Geniş Haber) Fatih'te Restoranda Çıkan Yangın Binayı Sardı

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAFatih'te bir restoranın bacasından çıkan yangın nedeniyle binanın dış cephesi alev alev yandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA



Fatih'te bir restoranın bacasından çıkan yangın nedeniyle binanın dış cephesi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada maddi hasar oluştu.



Vatan Caddesi'nde 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan restoranın bacasından saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesine sıçradı. Binanın dış cephe kaplaması alev alev yandı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışması sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın dış cephesinde maddi hasar oluştu.



Görüntü Dökümü:



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-Yangından görüntü



-İtfaiyenin alevlere müdahalesi



-Genel ve detaylar

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