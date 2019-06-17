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(Geniş haber) - Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çatışma: 1 ölü 1 yaralı

1 saat önce

FATİH'te Rus ve Gürcüler arasında otelde çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

(Geniş haber) - Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çatışma: 1 ölü 1 yaralı, System.String[]
FATİH'te  Rus ve Gürcüler arasında otelde çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Olay saat 10.30 sıralarında Gençtürk Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, otelde, kargo şirketi bulunan Rus ve Gürcü uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Otel içindeki kavgada Rus uyruklu 51 yaşındaki Khazhıyasulav Isakov. silahla vurularak yaralandı. Saldırgan Gürcü grup ise otelden çıkarak kaçmaya başladı. Saldırganların arkasından koşan Rus grup, sokak ortasında Pakha Tengizi'yi  (56) başından silahla vurarak ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Otel içinde karın boşluğundan vurulduğu öğrenilen Rus uyruklu Khazhıyasulav Isakov. (51) da Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sokak ortasında başından vurularak ağır yaralanan Gürcistan uyruklu  Pakha Tengizi. (56) ise Çapa'da İstanbul  Tıp Fakültesi Hastane'ne kaldırıldı. Pakha Tengizi  hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanığı Mehmet Uçar, "Benim gördüğüm kapıyı açtığımda elinde susturucu takılmış silahlı bir adam birini kovalıyordu. Kafasından vurdu adamı. Vurulan kişiler vuran kişilerin babasını vurmuş orada. Kovaladılar burada vurdular. 2 kişi kaçıyordu biri vuruldu diğeri kaçtı" diye konuştu. Yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:12 Kaynak: DHA
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