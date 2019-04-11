Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Galata Kulesi'nden Atlayan Kadın Öldü

Geniş Haber) Galata Kulesi'nden Atlayan Kadın Öldü

1 saat önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHAGalata Kulesi'nin seyir alanından atlayan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Geniş Haber) Galata Kulesi'nden Atlayan Kadın Öldü, System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Galata Kulesi'nin seyir alanından atlayan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Kulesi'nin seyir terasına çıkan 27 yaşındaki Yeşim K. bilinmeyen bir nedenle kendini aşağıya bıraktı. İntihar eden kadını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Yeşim K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yerini şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının hayatını kaybettiği alanı kapatarak, inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kadının düştüğü yer

-Çevrede toplananlar

-Kulenin seyir alanından bakanlar

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Genel ve detaylar
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:03 Kaynak: DHA
DHA, Galata, Güncel
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