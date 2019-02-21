Son Dakika Haberleri: Geniş Haber)gaziosmanpaşa'da Depremin Ardından Çatlakların Oluştuğu Bina Boşaltıldı

Geniş Haber)gaziosmanpaşa'da Depremin Ardından Çatlakların Oluştuğu Bina Boşaltıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 4 katlı bir binada çatlaklar oluştu.

Geniş Haber)gaziosmanpaşa'da Depremin Ardından Çatlakların Oluştuğu Bina Boşaltıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 4 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. 

Gaziosmanpaşa'da, 25 yıllık olduğu öğrenilen 4 katlı bir binada merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları komşularına bazıları ise akrabalarına gitti. 

"BİNA İÇTEN ÇATLAMIŞ"

Tahliye edilen binanın bitişiğinde oturan bir görgü tanığı "İki yıl önce burada bir metro çalışması yapılırken iki bina yıkılmıştı. Bu akşam da bir zelzele oldu. Bu binada çatlamalar olduğu için polis içerdekileri çıkardı. Sonra eşyalarını aldırdı. Binada bir çatlak açıldı. Bu akşam tedbir amaçlı binayı boşaltıyorlar. Biz de yan binasında oturduğumuz için katımız bahçe katı ne oluyor? diye bir baktık. Yan bina içten çatlamış. Bodrum katında çatlaklar oluştu. Ondan dolayı tedbir aldılar. Başka da bir şey söylemediler şu an biz bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Binadan tahliye edilen vatandaşlar

-Bina çevresindeki güvenlik şeridi

- Polis ve zabıta ekipleri

-Dışarıda bekleyen vatandaşlar

-Röp.

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:17 Kaynak: DHA

Çanakkale, İstanbul, Gaziosmanpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık Çanakkale Depremi Sonrası İstanbul'da 4 Katlı Bina Boşaltıldı

Fatih Altaylı, Şeyma Subaşı ile Dalga Geçti! Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 01:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geniş Haber)gaziosmanpaşa'da Depremin Ardından Çatlakların Oluştuğu Bina Boşaltıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]