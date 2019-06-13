Son Dakika Haberleri: (Geniş Haber) Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
Son Dakika Güncel Haber

(Geniş Haber) Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

2 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, fail olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

(Geniş Haber) Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı, System.String[]
GAZİOSMANPAŞA'da bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, fail olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1106. Sokak'ta buluna bir kafede buluşan 3 arkadaş şans oyunu oynamak üzere masaya oturdu. Kafenin işletmecisi de Tuncay Ö., birlikte oyun oynadığı Bahattin A. ve Vural A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Tuncay Ö., kafenin bulunduğu apartmandaki evine çıkarak silahın aldı. Tekrar kafeye inen Tuncay Ö., silahı tartıştığı Vural A.'ya doğrulttu. Silahını beş altı kez ateşleyen Tuncay Ö., hedef aldığı Vural A. ile birlikte, araya giren Bahattin A.'yı da vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan Bahattin A. ve Vural A., ciddi şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda Asayiş ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslar ile yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Asayiş ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde uzun süre delil toplama çalışması yaptı. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, oyun oynarken kavga ettiği 2 arkadaşını vuran kafe işletmecisi Tuncay Ö., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:12 Kaynak: DHA
Barbaros Hayrettin, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ı Süper Mario yaptılar İşte Konami'nin yeni oyunu eFootball PES 2020'nin detayları! Cyberpunk 2077 Ray Tracing teknolojisiyle geliyor Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:15:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Geniş Haber) Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]