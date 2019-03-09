Geniş Haber) Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
40 dakika önce
Alper KORKMAZ/İstanbul DHA-GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yandı.
Alper KORKMAZ/ İstanbul
DHA-GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yandı. Akıncılar
Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 katlı binanın çatı katında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken binalar boşaltıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu her iki apartmanda maddi hasar oluştu. Görgü tanığı Hüseyin Karabağ
, "Çatıda ufak bir duman gördük. Yangın olabilir diye itfaiyeye haber verdik, binada oturan insanları uyardık. Rüzgarla beraber yangın büyüdü. 3-4 apartmanın çatısını sardı. Bildiğim kadarıyla yaralı yok" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:21 Kaynak: DHA
Tem'de Koyun Trafiği
Fenerbahçe, Kopenhag Forması Giyen Robert Skov'a Kancayı Taktı
Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek
Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan