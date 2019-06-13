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(Geniş Haber) Güngören'de otomobil tramvaya çarptı

3 saat önce

GÜNGÖREN'de ters yönde ilerlediği ileri sürülen otomobil, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı.

(Geniş Haber) Güngören'de otomobil tramvaya çarptı, System.String[]
GÜNGÖREN'de ters yönde ilerlediği ileri sürülen otomobil, Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı. 1 kişi hafif yaralanırken otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönünde aksamalar yaşandı.
Kaza, saat 19.45 sırlarında Mehmet Akif Durağı ile Merter Tekstil Merkezi durağı arasında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BJP 191 plakalı otomobilin sürücüsü ters yönde ilerleyerek tramvay yoluna girdi. Otomobil, seyir halindeki tramvaya çarptı. Çarpmanın eksisiyle otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı. Otomobilde hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan kişiye olay yerinde müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönünde bir süre aksamalar yaşandı. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:35 Kaynak: DHA
Bağcılar, Güncel
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