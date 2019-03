Geniş Haber) Hadımköy'de Kimyasal Fabrikasındaki Yangın Devam Ediyor

Haber-Kamera: Ersan SAN-Taylan ERGÜN-Alper KORKMAZ-Ali AKSOYER-Güven USTA İstanbul DHA Hadımköy 'de yapı kimyasalları üreten bir fabrikada yangın çıktı. 73 itfaiye aracıyla 173 itfaiyecinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Arnavutköy , Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı, 10 bin metrekare üzerine kurulu bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için birçok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana gelirken, itfaiyenin 73 araç, 173 personelle yangına müdahalesi sürüyor."BURASI BİZİM EKMEK TEKNEMİZ UMARIM BİR AN ÖNCE YANGINI SÖNDÜRÜRLER"Yangının başladığı sırada içeride olduklarını belirten fabrika çalışanı Aykut Demirci, "İçeride çalışıyorduk. Yangın çıktı dediler. Dışarıya kaçtık. Bir arkadaşımız yüzünden hafif yaralandı" derken, bir başka çalışan Ayhan Civan ise, "Saat 09.00'da çaydan geldik. Üretime başlamak için aşağıya indik. 2-3 dakika sonra yangın var dediler. O an yangının olduğu yere müdahale etmeye gittik. Müdahalemiz yetersiz kaldı. Patlamalar ve duman yoğunluğundan dolayı dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Yangın sırasında 300'e yakın işçi vardı içeride. Burası bizim ekmek teknemiz. Umarım bir an önce yangını söndürürler" diye konuştu. İBB 'DEN AÇIKLAMAİstanbul Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasında meydana gelen yangına İBB itfaiye ekipleri (Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir Şişli , Sultangazi, Bakırköy, Kıraç, Kartal Kadıköy , Seyrantepe) 73 araç, 173 personelle müdahale etmektedir. Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur." ifadeleri yer aldı.FABRİKADAN AÇIKLAMA Akkim Yapı Kimyasalları AŞ, bugün Hadımköy fabrikasında çıkan yangının olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını duyurdu. Akkim Yapı Kimyasalları AŞ'den yapılan açıklamada, Hadımköy fabrikasında bugün saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı bir yangın çıktığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, olay sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yangının çıkış sebebine yönelik yetkili ve görevli kurum ve kuruluşların gerekli araştırmaları devam etmektedir.Öte yandan, çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı, şirketimizde büyük önem verdiğimiz bir konudur. Bu hususta yetkili ve görevli kuruluşların sevk ettiği ekipler ile koordine içerisinde çalışılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Görüntü Dökümü:------------Olay yerinden görüntü-Havadan görüntü