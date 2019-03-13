Son Dakika Haberleri: Geniş Haber / Haliç'te Yelkenli Battı

Geniş Haber / Haliç'te Yelkenli Battı

18 dakika önce

HALİÇ'te yelkenli bir tekne battı.

Geniş Haber / Haliç'te Yelkenli Battı, System.String[]
HALİÇ'te yelkenli bir tekne battı. Teknede bulunan iki kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Haliç'te 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin battığını görenler hemen polise haber verdi. Yarısı suyun altında kalan teknenin üstünde bekleyen 2 kişi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi tarafından kurtarıldı. Bir süre deniz polisinin botunda bekleyen 2 kişi, arkadaşlarının botuyla batan yelkenli teknenin yanına geldi. Teknenin etrafında güvenlik önlemi alan deniz polisi bir bölümü su altındaki tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat sonra halatla deniz polisinin teknesine bağlanan yelkenli düzeltilerek kıyaya çekildi. Yelkenliden kurtarılan iki kişi de arkadaşlarının botuna binerek kıyıya götürüldü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:41 Kaynak: DHA

Haliç, Güncel
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