Son Dakika Haberleri: Geniş Haber)halkalı-Gebze Banliyö Hattında Kaza: 3 Yaralı

Geniş Haber)halkalı-Gebze Banliyö Hattında Kaza: 3 Yaralı

22 dakika önce

BAKIRKÖY'de Halkalı-Gebze banliyö tren hattında elektrik hattı döşeyen araç ile ray bakım çalışmaları yapan araç kafa kafaya çarpıştı.

Geniş Haber)halkalı-Gebze Banliyö Hattında Kaza: 3 Yaralı, System.String[]
BAKIRKÖY'de Halkalı- Gebze banliyö tren hattında elektrik hattı döşeyen araç ile ray bakım çalışmaları yapan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. 

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Halkalı-Gebze banliyö tren hattında ray bakım çalışması yapan araç, Florya mevkiinde aynı hatta elektrik hattı döşeyen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine itafiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı.

"BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KALKTI" 

Kazayı gören bir görgü tanığı, "Sarı yol bakım aracı Florya tarafından korna çalarak geliyordu. Diğer araç sabit duruyordu. Üzerinde bir kişi çalışıyordu. Çarpıştılar. Büyük bir toz bulutu kalktı" dedi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:45 Kaynak: DHA

Gebze, Halkalı, Güncel
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