Geniş Haber) Hastanede Silahlı Kişi Hareketliliği

OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kasımpaşa'da bulunan ek hizmet binasında bir kişi, psikiyatri doktorunu silahla rehin aldı.

OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kasımpaşa'da bulunan ek hizmet binasında bir kişi, psikiyatri doktorunu silahla rehin aldı. Polis tarafından ikna edilen kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Olay, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kasımpaşa'da bulunan ek hizmet binasında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre hastanenin psikiyatri kliniğine gelen bir kişi, psikiyatri doktoru Onat Yılmaz ile odasında tartışmaya başladı. Bir süre sonra yanındaki kurusıkıdan bozma silahla 3-4 el ateş eden kişi daha sonra Onat Yılmaz'ı rehin aldı. Silah sesleri üzerine hastanede panik yaşanırken, ihbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastaneye gelen polis silahlı kişiyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabalarının ardından doktoru rehin alan kişi silahıyla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan kişi daha sonra polis merkezine götürüldü.



"İÇERİDE BÜYÜK PANİK OLDU"



Olayın yaşandığı anda hastanede olan Seda Osman, "Ben 3 el kadar silah sesi duydum. Baktığımda rehin almıştı doktor. Sonra görevliler koşturarak geldi. 5-10 dakika doktoru rehin aldı. Doktorun herhangi bir şeyi yokmuş. 3-4 el silah sıktı. Polisler de kapıya sıkmış. İçeride büyük bir panik oldu. Doktorlar bir odada toplandı panikle. Ben o sıra oradaydım. Silah olunca panik yaptım, korktum. Elim ayağım titredi çok korktuk" dedi.



- İstanbul

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