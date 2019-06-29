Son Dakika Haberleri: (geniş haber) Heybeliada'da yangın; yangın kontrol altına alındı
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(geniş haber) Heybeliada'da yangın; yangın kontrol altına alındı

45 dakika önce

Cem TURSUN - Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA HEYBELİADA'da çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

(geniş haber) Heybeliada'da yangın; yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Cem TURSUN - Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA  
HEYBELİADA'da çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Heybeliada'da saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangına helikopterle de müdahale edildi. Birkaç noktaya yayılan yangına müdahale için Kartal, Maltepe ve Pendik'ten de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangını söndürmek için ada sakinleri de çalışmalara katıldı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA 
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Bugün saat 15.00'de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16.30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır." 


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:15 Kaynak: DHA
İstanbul, Heybeliada, Güncel
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