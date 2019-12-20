/geniş haber/ İngiliz gezgin kadın koşarak 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel /geniş haber/ İngiliz gezgin kadın koşarak 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçti - Son Dakika

/geniş haber/ İngiliz gezgin kadın koşarak 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçti

6 saat önce

NEPAL'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, 15 Temmuz Şehitler köprüsünü koşarak geçti.

/geniş haber/ İngiliz gezgin kadın koşarak 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçti, System.String[]
NEPAL'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, 15 Temmuz Şehitler köprüsünü koşarak geçti. 73 yaşındaki gezginin yanında çekerek taşıdığı karavanla köprüden geçişi havadan da görüntülendi.

İngiltere'den yola çıkarak Nepal'e giden Rosie Swale Pope, İstanbul'da verdiği aranın ardından tekrar yola koyuldu. Rosie Swale Pope'u geçişi sırasında hayranları da yalnız bırakmadı. Pope, küçük bir hayranının getirmiş olduğu kitabı imzalamayı da ihmal etmedi. Beşiktaş, Barbaros Bulvarı üzerinde son hazırlıklarını yapan Pope'a 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi sırasında trafik polisleri de eşlik etti.

BİR İMKANSIZI BAŞARIP AVRUPA'DAN ASYA'YA KOŞARAK GEÇECEĞİZ

Hareketi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pope," Benim koşma amacım ; Kathmandu'da depremde ölen çocuklar için yardım toplamak ve toplanan parayla yeni okul yaptırmak. Kurulan vakıf için bağış ve yardım topluyorum. Bu çerçevede İstanbul'dan geçiyorum. İstanbul benim için özel bir şehir. Güzel insanlarla tanıştım. Şuanda bir imkansızı başarıp bir kıtadan diğer kıtaya koşacağız. Ardından Nepal'e doğru yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KURDUĞU VAKIF ÜZERİNDEN TOPLANAN BAĞIŞLARLA OKUL YAPTIRACAK

Sponsor olmaksızın toplanan bağışlarla bu yürüyüşü gerçekleştirdiğini belirten Pope, "Bir sponsorum yok. Phase Worldwide hesabı üzerinden bağışlarını yapabilirsiniz. Buradan toplanan paralarla o çocuklara okul yaptırmak. Bir yılı aşkındır yollardayım. Kimi ülkelerde geçiş daha zor olacağı için önümüzdeki sene Kathmandu'ya ulaşmaya planlıyorum. Haftanın beş gününü yollarda geçiyorum, iki günü ise kendime zaman ayırıyorum. Malzemelerim şarj edip kişisel temizliğimi yapıyorum.  Normalde karavanımda kalıyorum, bazı günlerde şarj ve temizlik için otelde kalıyorum. Karavanda kaldığım sürede bir problem yaşamadım, insanlar çok yardımcı oldu" diye konuştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sorunsuz bir şekilde geçen Rosie Swale Pope, D-100 Karayolunu takip ederek Ankara yönüne ilerledi.


- Aksoyer
İngiltere, İstanbul, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:30 Kaynak: DHA
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