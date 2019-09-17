Son Dakika Haberleri: (geniş haber )İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU.
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(geniş haber )İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU.

1 saat önce

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHAÇağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

(geniş haber )İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU., System.String[]

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki Ferhat U. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın otopark girişinde meydana geldi. Polis yetkililerinden edinilen bilgilere göre, adliye otoparkında görevli özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Ferhat U. telefonla görüştükten hemen sonra başına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hemen yakınında bulunan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı, özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Ambulansın çıkışı

-Hastanedeki haraketlilik

Detaylar

Çağlayan Adalet Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:06 Kaynak: DHA
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