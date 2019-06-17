(GENİŞ HABER) - İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

İstanbul 'da Tuzla Küçükçekmece ve Bağcılar 'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Haziran ve 15 Haziran tarihleri arasında Tuzla, Küçükçekmece ve Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik polisleri, 13 Haziran'da Tuzla'da bir lüks araç ve rezidansa yaptığı operasyonda Bodrum ve Alaçatı'ya götürülmesi planlanan 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AFYON SAKIZI İRAN'DAN TÜRKİYE'YE BURADAN DA İNGİLTERE VE ALMANYA GİDECEKTİ

Narkotik polislerinin yaptığı ikinci operasyon ise Küçükçekmece'de oldu. İran'dan Türkiye'ye yasadışı yolardan afyon sakızı sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Küçükçekmece'de bir araca baskın düzenledi. Polis, makine parçaları arasına gizlendiğini belirlediği 8 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik polisleri afyon sakızının Türkiye'den de İngiltere ve Almanya'ya götürüleceği bilgisine ulaştı.

BONZAİ ÜRETİCİSİNE BASKIN

Polis ekiplerinin son operasyonu ise Bağcılar'da bulunan bir iş yerine yönelik oldu. Polis ekipleri takip ettiği şüphelilerin bir iş yerinde uyuşturucu madde üretmek için malzeme topladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri iş yerine düzenlediği operasyonda 8 kilo bonzai hammaddesi, 20 kilo bonzai yapımında kullanılan madde, 18 kilo aseton, 3 hassas terazi ile 2 çelik yelek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

4,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Polis ekiplerinin 3 farklı operasyonda ele geçirdiği uyuşturucu maddelerin piyasa fiyatının yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu belirtildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 2'si yabancı uyruklu toplam 10 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin işlerine girmesi

-Ekiplerin yaptığı aramalar

-Kolilerde hazır bulunan uyuşturucu maddeler

-Makine parçalarının görüntüsü

-Makine parçaları arasında çıkan afyon sakızı

-Genel ve detay görüntüler

- (Aktüel görüntüler)

-Sergiden genel görüntü

-Uyuşturucu haplar

-Skunk'ın görüntüsü

-Çelik yeleğin görüntüsü

-Genel ve detaylar



- İstanbul