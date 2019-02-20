Son Dakika Haberleri: Geniş Haber)istanbul'da Sis Etkili Oluyor; Vapur Seferleri İptal Edildi

Geniş Haber)istanbul'da Sis Etkili Oluyor; Vapur Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

İSTANBUL'da, dün geceden itibaren etkisini gösteren ve öğle saatlerinde kaybolan sis, tekrar etkili olmaya başladı.

Geniş Haber)istanbul'da Sis Etkili Oluyor; Vapur Seferleri İptal Edildi, System.String[]
İSTANBUL'da, dün geceden itibaren etkisini gösteren ve öğle saatlerinde kaybolan sis, tekrar etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle, şehir hatları vapurları ile özel işletmelere ait tekne seferleri iptal edilirken, vatandaşlar dolmuş ve taksilere hücum etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sarıyer- Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. Özel işletmelere ait tekne seferi de iptal edildi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişleri, saat 18.00 itibariyle askıya alındı. Marmara Denizi'nde gemiler Yenikapı açıklarında bekletilirken, Karadeniz'de ise Kumköy açıklarında demirledi.

Çamlıca tepesinden sis bulutu kameraya yansıdı. Görüntülerde binaların sis bulutu arasında kaybolduğu görülüyor.

Deniz seferlerdeki iptaller toplu taşımada yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve Marmaray'da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Deniz seferlerinin iptal edildiğinden habersiz iskelelere gelen vatandaşlar, bir süre iskele önlerinde bekledi. Seferlerin sis dağılana kadar yapılamayacağını öğrenen vatandaşlar dolmuş ve taksilere hücum etti.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:56 Kaynak: DHA

İstinye, İstanbul, Güncel
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