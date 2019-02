Geniş Haber) İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Hatice Cengiz Nişanlısı Gibi O Vahşetin İkinci Kurbanı...

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü yayınladığı almanakta gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili detaylara yer verdi. Almanakta, "Belki de bir ihtimal daha var, Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı" ifadeleri yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü(İEM), geçtiğimiz yıl boyunca gerçekleştirdiği operasyonlar, yaptığı çalışmalar ve projelerini '2018 İEM Faaliyet Raporu' isimli bir almanak yaparak yayınladı. Mustafa Kemal Atatürk 'ün 1929 yılında söylediği, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' sözü ile başlayan almanakta; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , TBMM Başkanı Binali Yıldırım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Türk Polis Teşkilatı'nın 2018 yıl dönümü kutlamalarında yayınladıkları mesajlar yer aldı.İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 'ın almanakta yayınlanan yazısında, "İstanbul'un dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline getirildiğini, kişi başına düşen polis sayısının daha az olmasına rağmen gasp, tecavüz ve mala karşı işlenen suçlarda New York Londra gibi şehirlerden daha güvenli" olduğu vurgulandı.İSTANBUL EMNİYETİ 2018 YILINI 352 SAYFAYA SIĞDIRDIİstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin büyük başarılarının tek tek ele alındığı, operasyonların fotoğraflarıyla birlikte kullanılan almanak 352 sayfadan oluşuyor. Almanağın hazırlanmasında editörlük görevini gazeteci Şenol Gezer yaptı. Almanak, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdür Vekili Caner Öz ve Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğünde görevli polislerin katkılarıyla hazırlandı.2018 YILININ EN ÇARPICI OLAYI CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİİEM'in 2018 yılı faaliyet raporunda, en çarpıcı olay gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin detaylar oldu. Faaliyet raporunda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından kamuoyuyla ilk defa paylaşılan detaylar dikkat çekti.CİNEYETTE KUYULAR VE TANDIR İZİKaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan çalışmalarda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 3 kuyu bulunduğu bunların ikisinin su kuyusu olduğu, diğerinin ise doğalgaz ve odunla ateşlenebilen tandır olduğu belirtildi. Faaliyet raporunda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığı vurgulandı.32 PORSİYON PİŞMEMİŞ ET SİPARİŞİ2018 Faaliyet Raporunda yer alan bilgilere göre, polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda infaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği belirtiliyor. Raporda o satırların şu ifadelerle anlatıldı: . "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil." NASA 'NIN DA ARASINDA BULUNDUĞU 224 İHBAR DETAYITerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak toplam 224 ihbarın geldiği, bu ihbarlardan en ilginç olanının ise NASA ile irtibatlı olduğunu ifade eden bir kişinin 'Cemal Kaşıkçı'yı Kahire 'ye götürüp gömdüler' şeklinde bir bilgi vermesi olduğu öğrenildi.İKİNCİ KURBAN HATİCE CENGİZ OLABİLİRDİ2018 yılı Faaliyet Raporu'nda olay günü Cemal Kaşıkçı'yı konsolosluğun kapısında karşılayan görevlinin anında içeriye bilgi verdiği belirtilerek, 'Aynı görevli Hatice Cengiz'i gördüğü halde içeriye 'Kaşıkçı'yı dışarıda bekleyen var.' diye bilgi vermediğini, bilginin içeriye verilmiş olması halinde infazın durdurulabileceğine değinildi. Hatta bir ihtimal bile o listeye eklenmiş, o ihtimal ise şu şekilde satırlara yansıdı: 'Belki de Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı'48 MİLYON GBT SORGULANDIAlmanaktan dikkat çeken bazı rakamlar ise şu şekilde sıralandı:2018 yılı tamamında 9 bin 435 uygulama yapıldığı, uygulamalarda 11 milyon 375 aracın sorgulandığı ve 48 milyon kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yapılarak 90 bin 501 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan uygulamalarda ve operasyonlarda toplam 8 bin 241 silahın ele geçirildiği belirtilerek, yıl genelinde 9 ton uyuşturucu madde ele geçirilerek 63 bin 332 kişinin uyuşturucudan gözaltına alındığına yer verildi.TERÖR OLAYLARI DİP YAPTI2018 yılı Faaliyet Raporu'nda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 2016 yılında 623 terör olayına, 2017 yılında 144 terör olayına, 2018 yılında ise 33 terör olayına bakıldığı belirtilerek 'Terör olaylarının dip yaptığı'na dikkat çekildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ( TEM ) ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yıl genelinde 566 operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 2 bin 894 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı. Bu şüphelilerden DEAŞ, DHKP-C, PKK , MLKP ve FETÖ/PDY'li toplam bin 207 kişinin çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandığı duyuruldu.ÇEK-SENET, KALPAZANLAR, SAHTE ENGELLİ RAPORLU İLE EMEKLİLİK HAYALLERİNE POLİS BASKINI Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ise; 587 operasyon gerçekleştirdiği, yapılan operasyonlarda 3 bin 303 kişinin gözaltına alındığına değinildi. Polis ekipleri, piramit satış yöntemiyle dolandırıcılık yapan, senetli ve icralı tahsilat yapan, sahte raporla emekli olanlar, kalpazanlarından aralarında bulunduğu şüphelilere çeşitli baskınlar düzenledi.2018 YILINDA MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YAPTIĞI EN BÜYÜK OPERASYONU: ADNAN OKTARMali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün en büyük operasyonu ise, 3 parça halinde Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlar dikkat çekti. 2018 yılı faaliyet raporunda 11 Temmuz'da yapılan ilk operasyonda Adnan Oktar'ın arasında bulunduğu 187 kişi, 10 Ekim'de Oktar'ın yardımcısı Tarkan Yavaş 'ın arasında bulunduğu 9 kişi ile 22 Ekim'de 17 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 22 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak polis ekiplerine suç örgütü içerisinde yaşadıklarını ve örgüt işleyişi hakkında ifadeler verdi. 3 operasyon kapsamında aralarında Adnan Oktar ve Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu toplam 185 kişi yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan operasyonlarda suç örgütüne ait 93 araç ile 88 şirkete TMSF tarafından el konuldu.NARKOTİK ŞUBENİN 9 TON UYUŞTURUCUSU VE YURTDIŞI OPERASYONU Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ilgili almanakta; 1 yıl içinde yaptığı 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirilmesi bilgisi verildi. Narkotik polislerinin, birbirinden başarılı çok sayıda operasyonu bulunurken en dikkat çekicisi ise 24 Aralık 'ta Sırbistan- Bulgaristan sınırında düzenlediği 500 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyon oldu.KAÇAKÇILIK POLİSLERİ MÜZE AÇABİLECEK KADAR TARİHİ ESER ELE GEÇİRDİKaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 faaliyet raporunda tarihi eser kaçakçılarına, sahte içki imalathanelerine, kaçak akaryakıt imalathanesine, sigara kaçakçılığıyla ilgili yaptığı operasyonlar yer aldı. En dikkat çekici operasyon ise 9 Ekim'de 12 ilde yapılan aralarında işadamı, antikacı, polis, subay, sanat danışmanı gibi kişilerin bulunduğu operasyondu. Operasyon kapsamında Helenistik , Antik Yunan, Roma , Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 5 bin 955 sikke, 5 bin 240 obje, 11 bin 195 tarihi eser ele geçirildi.SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE SİLAH KAÇAKÇILARINA ANİ BASKINLARAlmanak içerisinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında; 'Organize suçlar', 'Silahlı terör örgütü', 'Hükumete karşı işlenen suçlar', 'Silah ticareti' ve 'Tehlikeli madde kaçakçılığı' suçlarından toplam 208 olaya müdahale etti. Yapılan operasyonlar kapsamında bin 452 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında 23 çeteye işlem yapıldı. Çete operasyonlarında 267 tabanca, 176 kurusıkı tabanca, 702 çek ve senet ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Organize polisleri suç örgütleri Sarallar, Alaattin Çakıcı grubu, Naci Şerifi Zindaşti, tahsilat şebekeleri, silah kaçakçıları ve yaptığı FETÖ operasyonlarına yer verildi.GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA DARBEGöçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında faaliyet raporunda 2018 yılında 23 suç örgütüne yönelik yapılan operasyon olduğu belirtilirken, 167 insan tacirinin yakalandığı ve gözaltına alındığına değinildi. Yapılan bir operasyonda ise polis ekiplerine yakalanmamak için sahte polis, MİT ve MOSSAD kimliği ele geçirildi.BİTCOİN, YASADIŞI SANAL BAHİS, BİLGİSAYAR KORSANLARI Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye timleriyle sosyal medya üzerinden Atatürk'e hareket eden, terör propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden, FETÖ/PDY propagandası yapan, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik propaganda yapanlarında arasında bulunduğu 2 bin 739 şüpheliyi gözaltına aldı. Yıl içinde yapılan çalışmalarda suça karışan 4 bin 759 dijital veriyi incelemeye aldığı öğrenildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı Bitcoin operasyonu, yasadışı sanal bahis, bilgisayar korsanları gibi büyük operasyonlar faaliyet raporunda yayınlandı.- İstanbul