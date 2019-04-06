Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sonrası İlk Uçuş Heyecanı

Geniş Haber) İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sonrası İlk Uçuş Heyecanı

36 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan taşınma operasyonunun tamamlanması ile birlikte ilk sefer Ankara'ya gerçekleşti.

Geniş Haber) İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sonrası İlk Uçuş Heyecanı, System.String[]


Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan taşınma operasyonunun tamamlanması ile birlikte ilk sefer Ankara'ya gerçekleşti. 

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapan Airbus A321 tipi uçak saat 14.25'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Ankara'ya giden yolcuları havalimanında Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. THY uçağının Ankara'ya hareket edeceği dakikalarda, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan yolcusuz son uçağı da piste teker koydu. O uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu tarafından çiçekle karşılandı. Uzun zamandan beri bu anı beklediklerini söyleyen Aycı, "Hep birlikte büyüyeceğiz" diyerek teşekkür etti. Aycı ve beraberindeki heyet daha sonra terminal binasını gezerek incelemelerde bulundu. 

Görüntü dökümü:

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-THY uçağından görüntüler

-Yolculardan görüntüler

-İlker Aycı'nın gelişi

-Çiçek takdimi

-Terminali gezmeleri

-Ankara'ya giden uçağın havalanması

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Ankara, İstanbul, Güncel
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