Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) İstanbul Merkezli 4 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 25 Gözaltı

Geniş Haber) İstanbul Merkezli 4 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 25 Gözaltı

39 dakika önce

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Geniş Haber) İstanbul Merkezli 4 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 25 Gözaltı, System.String[]
İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.İstanbul Merkezli 4 ilde yapılan silah ticareti operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı yakalama kararı üzerine hakkında gözaltı kararı verilen 36 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kars, Ordu ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında bulunan bir daireye Özel Harekat polisi eşliğinde girildi. Polis ekipleri girdikleri dairede bir süre arama yaptı. Bu sırada Özel Harekat polislerinin de çevrede kuş uçurtmadığı görüldü. 4 ilde 36 şüphelinin kullandığı 41 adrese baskın yapan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan aramalarda 1'i kuru sıkı toplam 14 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek, 1 av tüfeği, 840 mermi ve fişek, 6 tabanca sürgüsü ile çok sayıda silah mekanizması ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Polis ekiplerinin yoldaki görüntüsü 

Özel Harekat polisi ve organizeşube ekiplerinin adrese girmesi 

Özel Harekat polisinin önlemi 

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi 

Genel ve detaylar

16.01.2019 - 07.45 Haber Kodu : 190116019 - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul, Güncel
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