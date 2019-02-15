Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yandı

Geniş Haber) Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ- İstanbul DHAKadıköy'de 14 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Geniş Haber) Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yandı, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ- İstanbul DHA

Kadıköy'de 14 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan bölümdeki yanan inşaat malzemeleri itfaiyenin bir buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında depo görevlisi yaralandı. 

Fikirtepe Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri saat 14.00'da henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, Kartal, Ümraniye, Dudullu, Erenköy ve Üsküdar itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesleri de duyulurken yangın ekiplerin yaklaşık bir buçuk satlik çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında depo görevlisinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan sokağı kaplayan duman nedeniyle yoldaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dumanın etkilediği çevre sakinleri de zor anlar yaşadı. İtfaiyenin yangını söndürmek için çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Sokaktaki vatandaşlar

-Yoğun duman

-İtfiaye ekipleri

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:54 Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel
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