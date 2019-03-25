Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Kağıthane'de Spor Salonunda Yangın

Geniş Haber) Kağıthane'de Spor Salonunda Yangın

18 dakika önce

*Yangın sırasında salonda spor yapanlar, kendilerini dışarı attı.

Geniş Haber) Kağıthane'de Spor Salonunda Yangın, System.String[]
*Yangın sırasında salonda spor yapanlar, kendilerini dışarı attı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA

Kağıthane'de, bir spor salonunun tavanında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonunda maddi hasar meydana geldi.

Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi Sefa Sokak'taki 5 katlı bir binanın giriş katındaki spor salonunda, saat 16.10 sıralarında, tavanda izolasyon çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Bu sırada salonda spor yapanlar, kendilerini dışarı attı.

Salon çalışanları, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmelerine rağmen yangın büyüdü. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışmaları ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu spor salonunda maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında içerde spor yaptığı öğrenilen bir kadın itfaiyenin çalışmalarını izlerken fenalaştı. Sağlık görevlilerince ambulansa alınan kadına oksijen verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan spor salonundan çıkan dumanlar

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Spor salonu çalışanlarının sağa sola koşuşturması

-Bir kişinin fenalık geçirmesi ve ambulansa alınması

-Sokak sakinlerinin sokağa dökülmesi

-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Meraklı kalabalıktan görüntü

-Spor salonuna spor yapmaya gelenlerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:18 Kaynak: DHA

İtfaiye, Kağıthane, Güncel
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