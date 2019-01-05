Geniş Haber) Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
47 dakika önce
IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik
15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Kamer Ülgen, babası Hüseyin Ülgen
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Birinci Ordu
Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
ile yakınları ve askeri erkan katıldı.
Törende şehidin babası Kamer Ülgen taziyeleri kabul etti. Uzman Onbaşı Mücahit Ülgen için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit için helallik istendi. Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Şehit er Kurfalı Şehitliği'ne defnedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:11 Kaynak: DHA
Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Efsane Futbolcu Maradona, Mide Kanaması Teşhisiyle Hastaneye Kaldırıldı
Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı
Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı