Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geniş Haber) Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

47 dakika önce

IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Geniş Haber) Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Kamer Ülgen, babası Hüseyin Ülgen, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile yakınları ve askeri erkan katıldı.

Törende şehidin babası Kamer Ülgen taziyeleri kabul etti. Uzman Onbaşı Mücahit Ülgen için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit için helallik istendi. Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Şehit er Kurfalı Şehitliği'ne defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:11 Kaynak: DHA

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