Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Kafe Yangını

Geniş Haber) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Kafe Yangını

6 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHAMarmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı.

Geniş Haber) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Kafe Yangını, System.String[]
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde bulunan kafenin mutfak bölümünde saat 20.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün kafeyi sardı. İhbar üzerine kampüse itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin de söndürme çalışmalarına katıldığı kafe yangını itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kafe kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

(CEP TELEFONU)

-Alev alev yana kafe

-İtfaiyenin müdahalesi

(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Kampüsün kapısından görüntü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:33 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor Son Dakika! Marmara Üniversitesinde Korkutan Yangın!

Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı Garson, Eski Eşi ile İlişkileri Olduğunu İddia Ettiği 2 Arkadaşına Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 21:39:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Kafe Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]