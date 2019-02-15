Geniş Haber) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Kafe Yangını
1 saat önce
Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA-MARMARA Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı.
Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA-MARMARA Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi. Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsü'nde bulunan kafenin mutfak bölümünde saat 20.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün kafeyi sardı. İhbar üzerine kampüse itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin de söndürme çalışmalarına katıldığı kafe yangını itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kafe kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:36 Kaynak: DHA
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