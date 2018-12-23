Geniş Haber) Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma Açıldı
1 saat önce
Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.
Sanatçılar Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada soruşturma kapsamında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın savunmalarının alınması amacıyla davet edildikleri belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar
imzası ile yayınlanan yazılı açıklama şöyle: "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar
tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti
Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
'un 160. Maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın organlarına saygı ile duyurulur."
Görüntü dökümü:
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-Müjdat Gezen'in arşiv görüntüsü
-Akpınar'ın arşiv görüntüsü - Başsavcılığı
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:57 Kaynak: DHA
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