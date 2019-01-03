Geniş Haber) Metrobüs Yolcuya Çarptı, Seferler Aksadı
1 saat önce
ŞİŞLİ Darülaceze Metrobüs Durağı'nda bir yolcu metrobüs yoluna düştü.
ŞİŞLİ Darülaceze Metrobüs Durağı
'nda bir yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcu metrobüsün altında kalarak ağır yaralanırken, metrobüs seferlerinde bir süre aksama oldu.
Olay Darülaceze Metrobüs durağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre metrobüs bekleyen bir yolcu henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna düştü. Düşen yolcu o sırada Avcılar
yönüne seyir halindeki metrobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla metrobüsün altından çıkartıldı. Polis
ve sağlık ekiplerine haber verildi. Metrobüs durağında sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan yolcu daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Bir süre yaşanan aksamanın ardından seferler yeniden normale döndü. Metrobüsü kullanan şoför ise gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi
'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:20 Kaynak: DHA
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