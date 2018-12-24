Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Müjdat Gezen: Bir Şey Çıkmaz Bundan

Geniş Haber) Müjdat Gezen: Bir Şey Çıkmaz Bundan

2 saat önce

HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Geniş Haber) Müjdat Gezen: Bir Şey Çıkmaz Bundan, System.String[]
HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla  polis eşliğinde adliyeye geldi. Adliyede Gezen'i avukatı Celal Ülgen karşıladı. Müjdat Gezen'e adliyeye girişinde gazetecilerin  "Gözaltına alınmayı bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine, avukatı Ülgen araya girerek, "Gözaltı yok." dedi. Gezen, basın mensuplarının "Soruşturmayı bekliyor muydunuz? sorusuna "Bir şey çıkmaz bundan" yanıtını verdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:50 Kaynak: DHA

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