Geniş Haber) Müjdat Gezen: Birşey Çıkmaz Bundan

Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHAHakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA



Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.



Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla polis eşliğinde adliyeye geldi. Adliyede Gezen'i avukatı Celal Ülgen karşıladı. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltına alınmayı bekliyor muydunuz?" sorusuna Ülgen araya girerek, "Gözaltı yok." dedi. Gezen, basın mensuplarının "Soruşturmayı bekliyor muydunuz? sorusuna "Birşey çıkmaz bundan" dedi.



Görüntü Dökümü:



----------



-Gezen'in adliyeye girişi



-Açıklaması

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi

ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Yıl Sonunda Para Puanlar Sıfırlanacak