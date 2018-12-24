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Geniş Haber) Müjdat Gezen: Birşey Çıkmaz Bundan

9 dakika önce

Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHAHakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Geniş Haber) Müjdat Gezen: Birşey Çıkmaz Bundan, System.String[]
Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla  polis eşliğinde adliyeye geldi. Adliyede Gezen'i avukatı Celal Ülgen karşıladı. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltına alınmayı bekliyor muydunuz?" sorusuna Ülgen araya girerek, "Gözaltı yok." dedi. Gezen, basın mensuplarının "Soruşturmayı bekliyor muydunuz? sorusuna "Birşey çıkmaz bundan" dedi.  

Görüntü Dökümü:

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-Gezen'in adliyeye girişi

-Açıklaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:46 Kaynak: DHA

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