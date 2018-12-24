Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) - Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Adliyede

Geniş Haber) - Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Adliyede

2 saat önce

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifade vermek için adliyeye geldi.

Geniş Haber) - Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Adliyede, System.String[]
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katıldıkları bir televizyon kanalında  sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifade vermek için adliyeye geldi. İki sanatçının evlerine sabah saatlerinde polis gitti,

Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne saat 10.30'da polis eşliğinde geldi. Akpınar gazetecilerin soruları üzerine "Savcı beyin çağrısı üzerine ifade vermeye gidiyorum. Artık ifadeden sonra görüşürüz" dedi. 

BİR ŞEY ÇIKMAZ BUNDAN...

Akpınar ardından adliyeye Müjdat Gezen de geldi. Sabah saat 11.00'de adliyeye eşi Leyla, Avukatı Celal Ülgen ile gelen Müjdat Gezen'e polisler eşlik etti. Gazetecilerin soruları üzerine Gezen gözaltında olmadığını belirterek,  "Bir şey çıkmaz bundan..." dedi. Bir kadın da "Nelerle uğraşıyorlar" diyerek Müjdat Gezen ile tokalaştı. Gezen ve Akpınar, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun bulunduğu kata çıkarıldı. Metin Akpınar'ın ifade verme işlemi başladı. 

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:10 Kaynak: DHA

İstanbul, Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Akpınar, Güncel
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