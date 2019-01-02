Geniş Haber) - O Hanın Üstündeki Kaçak Yapılar Yıkıldı

Drone'nuna tüfekle ateş etmişlerdi.

Drone'nuna tüfekle ateş etmişlerdi. Kaçak tadilat yaparken kendilerini görüntüleyen drone'a ateş eden yağmacıların tarihi Eirene Kulesi'nin bitişiğine inşa ettiği kaçak yapı yıkılmış, kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer kaçak yapıların yıkımı için ise Anıtlar Kurulu'ndan karar çıkması bekleniyordu. Kararın çıkmasıyla yıkım da başlamış oldu.



Osmanlı padişahlarından Sultan 1'inci Ahmet'in eşi Kösem Sultan tarafından kervansaray kompleksi olarak inşa ettirilen, günümüzde Eminönü Mercan'da yer alan Büyük Valide Han ve Sağır Han'ın ortasında yükselen bin 500 yıllık Eirene kulesi, bir süredir define avcılarının hedefi olmuştu.



- Aksoyer

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