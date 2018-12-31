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Geniş Haber) - Öldürülen Küçükköy Taraftarı Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.

Geniş Haber) - Öldürülen Küçükköy Taraftarı Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı. 

Bayrampaşa Stadı'nda  dün oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen taraftarlar arasında kavga çıkmış, kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel  bıçaklanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettii. Muhammed Yücel için ikindi vakti Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Fatih yücel, kardeşi Mehmet Yücel'in yanısıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,  Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve  ve sevenleri katıldı. Helallik alınması ve kılınan cenaze namazı sonrası genç taraftarın Muhammed Yücel'in cenazesi Şişli'deki Feriköy mezarlığına defnedildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:07 Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Küçükköy, Güncel
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