/geniş haber/ Ölü bulunan İngiliz'in adli tıp raporu belli oldu - Son Dakika
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/geniş haber/ Ölü bulunan İngiliz'in adli tıp raporu belli oldu

6 saat önce

BEYOĞLU'ndaki evinin yakınında 11 Kasım'da ölü bulunan 45 yaşındaki İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

/geniş haber/ Ölü bulunan İngiliz'in adli tıp raporu belli oldu, System.String[]

BEYOĞLU'ndaki evinin yakınında 11 Kasım'da ölü bulunan 45 yaşındaki İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, "ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından meydana gelen iç kanama sonucu meydana geldiği" belirtildi. Mesurier'in ölümünün düşerek mi, intihar mı, yoksa cinayet mi sonucu mu olduğuna ilişkin tespitin ise soruşturma sonucunda ortaya çıkacağı kaydedildi.

Beyoğlu, Hamam Sokak'ta bulunan evinin önünde ölü bulunan  James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait cesedin Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'nda yapılan incelemesi tamamlandı. Hazırlanan otopsi raporu, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına girdi. Eski ajanın ölümüne ilişkin hazırlanan raporda, Mesurier'in iç, dış muayenesi ile vücudunda bulunan kimyasal incelemelerin yapıldığı belirtildi.  Raporun sonuç kısmında, "ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından meydana gelen iç kanama sonucu meydana geldiği" belirtildi. Raporda olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin tespite yer verilmezken bu hususların devam eden soruşturma kapsamında araştırılacağı öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında eşi Emma Hedvig Christina Winber,  ifadesi alınmıştı. Türkiye dışına çıkması geçici süre ile yasaklanan Winber'in yurtdışı yasağının devam ettiği kaydedildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:05 Kaynak: DHA
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