Geniş Haber) Pendik'te Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı
1 saat önce
Pendik açıklarında demirli bulunun yük gemisinde yangın çıktı.
Pendik
açıklarında demirli bulunun yük gemisinde yangın çıktı.15 personel kurtarılırken yangın kontrol altına alındı.
Pendik açıklarında Togo
bayraklı 92 metre uzunluğundaki 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli personeli bulunan "Mark" adlı yük gemisinin yaşam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gemi personeli, yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine yanan gemiye Mehmetçik ve Kurtarma 2 botları sevk edildi.
Olay yeri gelen kıyı emniyeti botlarıyla gemi personeli kurtarıldı. Kurtarmanın ardından ekipler yangına müdahalede bulundu. Yanan gemiye her yönden söndürmeye çalışan ekipler 2 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken gemide büyük maddi hasar oluştu. Kurtarılan gemi personeli de kıyı emniyeti ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:35 Kaynak: DHA
Pendik'te Yük Gemisinde Korkutan Yangın! 15 Kişilik Mürettebat Polis Botuyla Tahliye Edildi
Son Dakika! GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı
Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Paralı Poşet Açıklaması: Kullanım Yüzde 50 Azaldı
CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu