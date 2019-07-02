(Geniş haber) Pendik'te tünelde feci kaza : 2'si ağır 5 yaralı
19 dakika önce
PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:34 Kaynak: DHA
PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Kazanın hafriyat kamyonu sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA SONRASI KAVGA
Bu arada kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çalmaya çalıştığı öne sürülen kişi ile sürücü arasında kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler müdahale etti. Bidonla mazot çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi uzaklaştırıldı.
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