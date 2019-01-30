Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Sadabat Viyadüğü'nde Zincirleme Kaza

Geniş Haber) Sadabat Viyadüğü'nde Zincirleme Kaza

1 saat önce

Okmeydanı TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Geniş Haber) Sadabat Viyadüğü'nde Zincirleme Kaza, System.String[]


Okmeydanı TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü'nde saat 14.30 sıralarında medyana geldi. İddialara göre 34 BIR 982 plakalı aracın sürücüsü viyadük üzerinde seyir halindeyken hızını düşürdü. Arkasında seyreden araçlar da duramayarak öndeki araca çarptı.   Kazada şans eseri  ölen ya da yaralanan olamazken 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken trafik akışı orta şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu araçlar olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçalrdna detay görüntü

-Kazaya karışan sürücülerden detay görüntü

-Yolda oluşan trafikten görüntü

-Trafik polislerinin kaza yapan araçları kaldırması

-2 şeridin trafiğe kapanması

-Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesi

-Genel ve yakın detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

Okmeydanı, Güncel
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