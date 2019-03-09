Son Dakika Haberleri: Geniş Haber) Sahiller ve Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu

Geniş Haber) Sahiller ve Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu

1 saat önce

Haber: Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - İstanbul'da hava sıcaklığı arttı.

Geniş Haber) Sahiller ve Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu, System.String[]
Haber: Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - İstanbul'da hava sıcaklığı arttı. Sıcak havayı fırsat bilenler sokaklara çıktı. Taksim'de bugün yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın artacağını belirtmişti. Bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti. Taksim'e gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Güneşin tadını çıkarmak isteyen bazı İstanbullular, sahil boyunca koşarken,  bazıları ise ailecek gezinti yaptı. Bisikletleriyle tur atanlar ve paten sürenler sahil boyunca gezinmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar ise günü banklarda kitap okuyarak değerlendirdi.   

Görüntü Dökümü:

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-Taksim'deki kalabalık

-İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk

-Detaylar

Sahilde yürüyen insanlardan detay görüntü

-Boğazdan detay görüntü

-Bankta oturup boğazı izleyenlerden detay görüntü

-Kıyıda bisiklet sürenlerden detay görüntü

-Paten kayan çocuklardan detay görüntü

-Bebek arabasındaki bebeklerden detay görüntü

-Sevgililerin el ele tutuşup yürümesinden detay görüntü

-Boğazı fotoğraflayanlardan detay görüntü

-Fotoğraf çektirenlerden detay görüntü

-Köpekten detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:41 Kaynak: DHA

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