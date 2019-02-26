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Geniş Haber/ Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi

32 dakika önce

Enver ALAS - İSTANBUL / DHA - EMEL Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu ve Ahmet Özhan gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yaptı.

Geniş Haber/ Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi, System.String[]
Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA - EMEL Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu ve Ahmet Özhan gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yaptı. 

Giresun'a hareketinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak için Atatürk Havalimanı'na gelen sanatçılar, bir süre burada bekledi. Saat 12.45 sıralarında eşi Emine Erdoğan ile birlikte havalimanına gelen Erdoğan'ın Devlet Konukevi'nde doğum günü kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katıldığı kutlamada, Erdoğan'ın fotoğraflarından oluşan ve en üstte Cumhurbaşkanlığı forsunun da bulunduğu 3 katlı pasta kesildi.  

EMEL SAYIN: SAĞLIKLI HAYIRLI UZUN ÖMÜRLER DİLİYORUM

Kutlamanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Emel Sayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptıklarını belirterek, "Çok samimi çok güzeldi. Ben dün akşam öğrendim. Hiç bilmiyordum böyle bir organizasyonu. Davet edildim daha doğrusu. Çok hoş oldu. Çok sevdiğim bazı arkadaşlarımla da karşılaşmış olduk ayrıca. Sayın Cumhurbaşkanımızı mitingleri için yolcu ettik. Kendilerine sağlıklı, hayırlı, sevdikleriyle birlikte uzun güzel ömürler diliyorum" diye konuştu.

"HAYIRLI HİZMETLERİNİN DEVAMINI DİLİYORUZ"

Ahmet Özhan, ise 26 Şubat'ın Erdoğan'nın doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Haber verdiler, beni de davet ettiler. Vatanımız, memleketimiz, devletimiz için böyle koşturan bir kişinin yeni yaşında onunla beraber olmak, iyi dileklerimizi iletmek bizim için de çok hoş oldu. Kendisi için de yeni bir enerji oldu. Nice nice yeni yaşlar diliyoruz. Hayırlı hizmetlerinin devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mitinge katılmak üzere Giresun'a hareket etti. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:33 Kaynak: DHA

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