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(Geniş haber) Sarıyer'de orman yangını

1 saat önce

SARIYER Ayazağa'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

(Geniş haber) Sarıyer'de orman yangını, System.String[]
SARIYER   Ayazağa'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da  etkisiyle  geniş bir alana yayılan yangın  İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından  kontrol altına alındı.
Sarıyer Ayazağa'da Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki  ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Seyrantepe, Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına karadan müdahalenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de havadan  müdahale etti.

2 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:22 Kaynak: DHA
Ayazağa, İtfaiye, Sarıyer, Güncel
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