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Geniş Haber) Sarıyer'de Tekne Yangını

1 saat önce

YANAN TEKNEDEKİLERİ KURTARMA ANLARI KAMERADAHaber-Kamera: Ersan SAN-Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ- İSTANBUL DHA. Sarıyer Aşiyan'da içinde turistlerin olduğu tur teknesinde yangın çıktı.

Geniş Haber) Sarıyer'de Tekne Yangını, System.String[]
YANAN TEKNEDEKİLERİ KURTARMA ANLARI KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN-Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ- İSTANBUL DHA. 

Sarıyer Aşiyan'da içinde turistlerin olduğu tur teknesinde yangın çıktı.Teknenin motor kısmında başlayan yangın paniğe neden oldu. Teknedeki turistler başka bir tekneye alındı. Yaşanan panik anları vatandaşlar tarafından cep telefonu tarafından kaydedildi.   İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Aşiyan'da içinde turistlerin olduğu iki katlı "HEPGÜL 1" isimli teknede saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknenin alt tarafından dumanların yükseldiğini gören kaptan başka bir tekneye yanaştı. Yangın çıkan teknedeki turistler, boğazda kendisine yanaşan tekneye geçti. 

TAHLİYE ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anlarda  ise bir vatandaş yaşanan panik anlarını cep telefonu ile kaydetti. Kıyıya yanaşan tekne için olay yerine Beşiktaş ve İstinye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanın çıktığı tekneye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor. 

ATILAN HALATI TUTMAYA ÇALIŞTIM AMA OLMADI

Yanan teknenin halatını tutmaya çalışan Necat Tekneci  "Tur teknesinden dumanlar yükseliyordu. Tekne kıyıya doğru yanaştı. İçinde otuza yakın kişi vardı. Önce denizde tahliye yapmaya çalıştı. Yapamayınca sahile çıkarmaya çalıştı. O da olmadı. Biz kıyıdakilere halat attılar. Halatın birini yakaladım ama diğerini yakalayamadım. Bir kişi tekne yanaşınca sahile atladı. Daha sonra bir tekne yanaştı. Arap turistler yanaşan tekneye geçti. Turistler gelen tekne ile olay yerinden uzaklaştı. Yanan tekneye de itfaiye ekipleri müdahale etti" dedi. 

Teknenin alev alması ihtimaline karşı Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri denizden müdahale için hazır bekliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Teknedekilerin tahliye edilmesi(Amatör kamera)

-Söndürme çalışmalarından detaylar

- Aktüel görüntüler

-Dumanların yükseldiği tur teknesi

-HAVADAN görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Denizde hazır bekleyen Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti

-Olayı izleyen vatandaşlar

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:46 Kaynak: DHA

DHA, Sarıyer, Güncel
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