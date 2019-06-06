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(GENİŞ HABER) ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ

30 dakika önce

Şile Saklıgöl'de bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.

(GENİŞ HABER) ŞİLE SAKLIGÖL'DE ÇARDAK ÇÖKTÜ, VATANDAŞLAR GÖLE DÜŞTÜ, System.String[]

Şile Saklıgöl'de bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Korku ve paniğin yaşandığı olayda göle düşenler çevredeki vatandaşlar  tarafından kurtarıldı.
Olay Şile Saklıgöl'de meydana ageldi.  Vatandaşlar bilinmeyen bir nedenle çardağın çökmesiyle göle düşerek suda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak göle düşen vatandaşlara yardım etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Büyük  korku ve paniğin yaşandığı olayda suya düşenler itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile gölden çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Göle düşen hamile bir kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı,ö15-20 kişilik bir grup burada oturuyorlardı. Bir anda çardak çöktü ve göle düştüler. Aralarında hamile bir kadın ve çocuklarda vardı. Çevredekiler hemen yardıma koşarak gölden çıkarmaya çalıştılarö diye konuştu. Öte yandan Şile Saklıgöl'ün bayram tatilinde vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle kalabalık olduğu da gözlendi. 
 
Görüntü dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Saklıgöl'den detaylar
-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ
-Vatandaşların suya düşenleri kurtarmaya çalışması
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Çöken çardağın parçaları
-Ambulans ve jandarma ekiplerinden görüntü
-Saklıgöl'den görüntü
-Görgü tanıkları ile röp
-Çardakta oturanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:36 Kaynak: DHA
Çardak, Şile, Göle, Güncel
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