/geniş haber/  Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, seferler aksadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel /geniş haber/  Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, seferler aksadı - Son Dakika

/geniş haber/  Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, seferler aksadı

6 saat önce

ŞİRİNEVLER metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü.

/geniş haber/  Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, seferler aksadı, System.String[]

ŞİRİNEVLER metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Metrobüsün çarptığı kadın yolcu yaralanırken, metrobüs seferleri Zincirlikuyu yönünde bir süre durdu.

Kaza saat 13.30 sıralarında Şirinevler metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen kadın yolcunun ayağı kaydı ve metrobüs yoluna düştü. Bu sırada hareket halindeki Avcılar -Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs yolcuya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadının yardımına ilk olarak çevredeki yolcular koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri Zincirlikuyu istikametinde durdu ve yaklaşık 15 dakika seferler yapılamadı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahtaki yoğunluk yaralı kadının hastaneye götürülmesiyle normal seyrine döndü. Kazaya karışan metrobüste duraktan ileri bir noktaya çekildi. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan yolcunun ise vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.


Zincirlikuyu, Şirinevler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
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